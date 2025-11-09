  • Haberler
  • Gündem
  • YÖK Başkanı Özvar:'Akademik çalışmalarda yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar geliyor'

YÖK Başkanı Özvar:'Akademik çalışmalarda yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar geliyor'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üretken yapay zekanın akademik çalışmalarda kullanımına ilişkin yeni düzenlemelerin yakında yürürlüğe gireceğini duyurdu.

YÖK Başkanı Özvar:'Akademik çalışmalarda yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar geliyor'

YÖK Başkanı Erol Özvar, üretken yapay zekanın akademik çalışmalarda kullanımına ilişkin yeni düzenlemelerin yakında yürürlüğe gireceğini duyurdu. Başkan Özvar, sürecin etik ve hukuki bir sorumluluk alanı olarak değerlendirildiğini belirterek: “Yükseköğretim Kurulu olarak, üretken yapay zekanın akademik çalışmalarda kullanımına ilişkin süreci etik ve hukuki bir sorumluluk alanı olarak değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl yayınladığımız “Üretken Yapay Zeka Kullanımına Dair Etik Rehber” ile çerçevesini çizdiğimiz bu yaklaşımı, şimdi mevzuat boyutuna taşıyoruz. Yakında yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle: Tez, makale ve tüm akademik çalışmalarda yapay zeka kullanımına dair açık kurallar belirlenecek, Veri güvenliği, kaynak doğruluğu, intihalin önlenmesi ve şeffaf raporlama için denetlenebilir standartlar oluşturulacaktır. Bu düzenlemelerin amacı yapay zekayı sınırlamak değil; bilimin etik temellerini güçlendirerek doğru kullanımını güvence altına almaktır. Böylelikle akademik emeğin ve bilginin itibarı korunacaktır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Türkiye, Avrupa'da ağaçlandırmada birinci, dünyada üçüncü sırada
Türkiye, Avrupa’da ağaçlandırmada birinci, dünyada üçüncü sırada
Telefon yüzünden ehliyet gidiyor: Direksiyon başında video çekenler dikkat
Telefon yüzünden ehliyet gidiyor: Direksiyon başında video çekenler dikkat
Kayseri dahil 10 ilde dolandırıcılık, bahis ve müstehcenlik operasyonu: 53 kişi tutuklandı
Kayseri dahil 10 ilde dolandırıcılık, bahis ve müstehcenlik operasyonu: 53 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nüfus artış hızımız 1.7, bu bir intihardır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Nüfus artış hızımız 1.7, bu bir intihardır”
Yeni doğan her bebek için bir fidan dikilecek
Yeni doğan her bebek için bir fidan dikilecek
YÖK Başkanı Özvar:'Akademik çalışmalarda yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar geliyor'
YÖK Başkanı Özvar:“Akademik çalışmalarda yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar geliyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!