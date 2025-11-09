YÖK Başkanı Özvar:“Akademik çalışmalarda yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar geliyor”

YÖK Başkanı Erol Özvar, üretken yapay zekanın akademik çalışmalarda kullanımına ilişkin yeni düzenlemelerin yakında yürürlüğe gireceğini duyurdu. Başkan Özvar, sürecin etik ve hukuki bir sorumluluk alanı olarak değerlendirildiğini belirterek: “Yükseköğretim Kurulu olarak, üretken yapay zekanın akademik çalışmalarda kullanımına ilişkin süreci etik ve hukuki bir sorumluluk alanı olarak değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl yayınladığımız “Üretken Yapay Zeka Kullanımına Dair Etik Rehber” ile çerçevesini çizdiğimiz bu yaklaşımı, şimdi mevzuat boyutuna taşıyoruz. Yakında yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle: Tez, makale ve tüm akademik çalışmalarda yapay zeka kullanımına dair açık kurallar belirlenecek, Veri güvenliği, kaynak doğruluğu, intihalin önlenmesi ve şeffaf raporlama için denetlenebilir standartlar oluşturulacaktır. Bu düzenlemelerin amacı yapay zekayı sınırlamak değil; bilimin etik temellerini güçlendirerek doğru kullanımını güvence altına almaktır. Böylelikle akademik emeğin ve bilginin itibarı korunacaktır” ifadelerini kullandı.