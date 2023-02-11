YÖK Başkanı Özvar ve ERÜ Rektörü Altun, Deprem Bölgesinden ERÜ'ye Sevk Edilen Yaralıları Ziyaret Etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile birlikte Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden ERÜ'ye sevk edilen yaralıları ziyaret ederek, durumları hakkında bilgiler aldı.

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  • 11.02.2023 17:35
  • Güncelleme: 12.02.2023 18:07
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YÖK Başkanı Özvar ve ERÜ Rektörü Altun, Deprem Bölgesinden ERÜ'ye Sevk Edilen Yaralıları Ziyaret Etti
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile birlikte Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden ERÜ’ye sevk edilen yaralıları ziyaret ederek, durumları hakkında bilgiler aldı.

ERÜ’de bir yandan deprem bölgesine yardım malzemeleri ve sağlık ekiplerini yollarken, diğer yandan da Bölgeden ERÜ Hastanelerine sevk edilen yaralı depremzedelerin tedavisine devam ediliyor. Kahramanmaraş’taki incelemelerinin ardından Kayseri’ye gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile birlikte Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavi gören yaralı depremzedeleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgiler aldı. Yaralılar ile yakından ilgilenen YÖK Başkanı Özvar ve Rektör Altun, yaralı depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

YÖK Başkanı Özvar’ın yaralı depremzedeleri ziyaretine; YÖK Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme ile Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da eşlik etti.

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İHA

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