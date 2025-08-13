  • Haberler
YÖK, sızma veya yetkisiz erişim iddialarına cevap verdi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmediği bildirildi. Yapılan açıklamada, 'Yükseköğretim Kurulumuzda düzenli olarak yapmakta olduğumuz kontroller neticesinde YÖKSİS'te herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kurumumuz bilişim sisteminde bir sızıntı olduğuna dair tarafımıza şu ana dek bildirilen bir açık söz konusu değildir' denildi.

YÖK, düzenli yapılan kontroller sonucunda herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmediğini bildirdi. Yapılan açıklamada ise “Yükseköğretim Kurulumuzda düzenli olarak yapmakta olduğumuz kontroller neticesinde YÖKSİS’te herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kurumumuz bilişim sisteminde bir sızıntı olduğuna dair tarafımıza şu ana dek bildirilen bir açık söz konusu değildir. Ayrıca veri merkezimiz ve sistemlerimiz her ay düzenli olarak sistem taramasından geçirilmektedir. Veri güvenliği konusu kurumumuzda büyük bir önemle ele alınmakta, verilerin korunması için her türlü tedbir sağlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır” denildi.

