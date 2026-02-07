YÖK'ten öğrencilere uyarı: 'İBAN bilgilerinizi kimseye kullandırtmayın'

Son dönemde dolandırıcılar, özellikle üniversite öğrencilerinin IBAN bilgilerini dolandırıcılık veya yasa dışı bahis suçlarında kullanmak için para karşılığı talep ediyor. Bu tuzağa düşen üniversite öğrencileri de doğrudan ‘suçun ortağı’ veya ‘yataklık eden’ olarak yargılanıyor.

Bu konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, tüm üniversitelere ortak bir bildiri yayımladı. Yayımlanan bildiride; IBAN kiralama veya kullandırma tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yayımladığı bildiri ise şu şekilde: “Son yıllarda özellikle üniversite öğrencileri ve gençler arasında artış gösteren, IBAN kullandırılması suretiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olayları hem bireysel mağduriyetlere hem de ceza soruşturmalarına konu olan ciddi bir toplumsal risk alanı haline gelmiştir. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda, öğrencilerin önemli bir kısmının suç teşkil eden fiilin hukuki ve cezai sonuçlarını tam olarak öngöremeden, çoğu zaman iyi niyetle veya kısa vadeli kazanç vaadiyle üçüncü kişiler adına banka hesaplarını kullandırmaları nedeniyle mağdur duruma düştükleri anlaşılmaktadır. Bu durum yalnızca adli bir mesele olmayıp, aynı zamanda üniversite gençliğinin korunmasına yönelik önleyici ve eğitici tedbirlerin önemini ortaya koyan bir toplumsal sorumluluk alanıdır.

Bu çerçevede, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile üniversiteler arasında kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi; gençlerin cezai süreçlere dahil olmadan önce bilinçlendirilmesini hedefleyen farkındalık ve önleyici çalışmaların birlikte yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen mevcut çalışmalarda, gençlere yönelik bilgilendirmenin sahaya dayalı, sade ve doğrudan bir dille yapılmasının; üniversite ortamında ve üniversite yönetimlerinin desteğiyle yürütülmesinin etkinliği belirgin biçimde artırdığı değerlendirilmektedir. Üniversitelerimizin; öğrencilerin hukuki risklere karşı korunması, güvenli bir eğitim ortamının sürdürülmesi ve gençlerin farkında olmadan suça sürüklenmelerinin önlenmesi hususlarında aktif bir paydaş olarak sürecin içerisinde yer alması, kurumsal sorumluluğun doğal bir gereği olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordinasyon içerisinde, üniversite yönetimlerince uygun görülecek akademik ve idari birimlerin katkısıyla; gönüllülük esasına dayalı, bilgilendirici, önleyici ve farkındalık artırıcı etkinlikler, seminerler ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi planlanmaktadır. Söz konusu çalışmaların, üniversitelerin iç işleyişine ve eğitim ortamına uygun şekilde, gençleri koruyucu ve bilinçlendirici bir perspektifle hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu itibarla, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile üniversiteler arasında yürütülecek söz konusu çalışmalara gerekli desteğin verilmesi, üniversite bünyesindeki ilgili birimlerin bilgilendirilmesi ve uygun görülen hallerde iş birliği yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.”