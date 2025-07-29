Yol-İş Sendika Başkanı Özmel, 'Grev kararını uygulamaktan da geri durmayacağız'

Yol-İş Sendikası Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Atila Özmel, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın toplu iş sözleşmesi sürecinde önerdikleri teklifi geri çektiklerini ve bu yüzden grev kararı aldıklarını belirtti.

Başkan Özmel, “Karayollarında örgütlüyüz. 28 Temmuz itibariyle sendikamız grev kararını aldı. Tüm iş yerlerimizde grev askısını yaptık. Bu yasal bir zorunluluk. Süreler doldu çünkü. Görüşmede anlaşmazlık çıktı. 53 gün içinde de grev uygulamasını yapma kararı alacak sendikamız. Süreç şu anda grev kararını aldık. Görüşmeler tabii devam edecek, diyaloglar devam edecek. Burada bizi üzen taraf şu; toplu sözleşme tarihinde görmediğimiz bir olay yaşadık, geçtiğimiz günlerde. Hükümet verdiği teklifi geri çektirdi. Yani bir anlaşma zemini olabilirdi burada. Fakat dediğim gibi sendikal tarihte görülmemiş bir şey yaşadık. Teklif geri çekildi. Bu bizi üzdü. Zorunlu olarak da grev kararını aldık. Yani bugün Cumhurbaşkanlığı’nda oturuldu, konuşuldu. Bir metin üzerinde uzlaşı sağlandı ama imza atılmamıştı. Diğer konular da görüşülürken, nihai karara varılacakken bir anda Maliye Bakanlığı teklifini geri çekti” diye konuştu.

Taleplerini açıklayan Başkan Özmel, “Bizim talebimiz başlangıçta taban ücretin bin 800 liraya yükseltilip üzerine ilk 6 ay için yüzde 50 zam. Diğer 6 aylarda yüzde 25 oranında zam talebimiz vardı. Gelinen noktada ilk 6 ay için kabaca yüzde 24, ikinci, üçüncü, dördüncü altı aylar içinde gerçekleşen enflasyon oranında zam teklif ettiler bize ilk etapta. Biz de bunu üyemize sorduk, anket yaptık. Yüzde 70 civarında bir oranda üye de bu zammı kabul etme noktasına gelmiştik aslında. Fakat Maliye Bakanlığı teklifi geri çekince her şey başlangıca döndü. Askıda kaldı. Biz de dediğim gibi grev kararını aldık. Grev kararını uygulamaktan da geri durmayacağız. 53 gün yasal süremiz var. Dün astık grev kararlarımızı. 53’ncü gün de uygulayabiliriz. 53 gün önceki bir tarihte de sendika genel merkezimizin aldığı karar doğrultusunda uygulama yapabiliriz. Yol İş Sendikası ve diğer kamu kuruluşları da aşağı yukarı aynı tarihlere denk gelir. Mesela 1 Ağustos Cuma günü sözleşmesi 1 Ocak'ta başlayan TÜRK-İş'e bağlı sendikalar var. Maden sendikası cuma günü greve çıkıyor. Onların süreleri doldu. Yarın da Çarşamba günü TÜRK-İş başkanlar kurulumuz yine toplanacak. Bu hususta her türlü diyaloğa açık olduğumuzu, bunu işin masa başında bitebileceğini, ülkenin şu zor günlerinde, orman yangınlarının olduğu, ekonomik sıkıntıların olduğu şu dönemlerde biz bu işin masa başında bitmesi taraftarıyız. Aldığımız duyumlara göre kamuoyunda kamu işçilerinin şu anda 70-80 bin lira gibi ücretler aldığı konuşuluyor, zannediliyor. Kesinlikle bu rakamlar doğru değil arkadaşlar. Şu anda kamu işçilerinin aldığı başlangıç ücretleri 35 bin lira ile 40 bin lira bandında. Bunu da kamuoyunun bilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.