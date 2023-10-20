Yol kenarında cesedi bulunan gence çarpan sürücü tutuklandı

Kayseri’nin Develi ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan ve daha sonra trafik kazasına kurban gittiği belirlenen gence çarpan sürücü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Develi yolu yeni sanayi girişinde yol kenarında hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde isminin Oğuzhan Duman (22) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Duman’ın cenazesi incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik kazasına kurban gittiği belirlendi

Olayın ardından çalışma başlatan Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak çalışma başlattı. Olayın hemen ardından 50 DV 074 plakalı mavi renkte bir aracın yoldan geçtiğini belirleyen ekipler, aracın 50 DV 074 plakalı araç olduğunu tespit etti. Aracın sahibinin Ö.G. (59) olduğunu belirleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Şüpheli O.G.’nin ifadesinde olayı anlatarak, "Neye çarptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.G., adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen sürücü Ö.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.