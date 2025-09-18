Yol kontrolü sırasında 275 kilogram tütün ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan Yol Kontrol devriyesi sırasındaki aramalarda 275 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tomarza ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Çay ve Tütün Köpek Unsurluğunca, Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrol devriyesi gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 2375 paket bandrolsüz kaçak sigara, 275 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli işlem başlatıldı.