Yol ortasındaki yaklaşık 700 yıllık sır: Helvacı Dede mezarı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde yol üzerinde bulunan Helvacı Dede mezarı vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Helvacı Dede hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Rivayetlere göre Helvacı Dede'nin 12. veya 13. yüzyılda yaşamış olduğu düşünülüyor.

Kayseri birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Tarihi, kültürel yapılarıyla da ön plana çıkar. Şehrin merkezinde bulunan Helvacı Dede mezarı ise bunlardan bir tanesi olurken yol üzerinde duran mezar, vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde bulunan mezarın bir mimari özelliği bulunmuyor. Öte yandan mezarın yaklaşık 7 yüzyıl boyunca yerini koruduğu biliniyor.

