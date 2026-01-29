Yola aniden çıkan araç kazaya neden oldu

Yeni Sanayi bölgesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, kazaya sebebiyet veren hafif ticari araç, olay yerinden uzaklaştı.

Yola aniden çıkan araç kazaya neden oldu

Kaza, Yeni Sanayi bölgesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Yola aniden çıkan hafif ticari araç, kazaya sebep oldu. Hemen arkasında seyir halinde ilerleyen aracın sürücüsü, ticari araca çarpmamak için ani fren yaparak kontrolünü kaybedip park halinde bulunan başka bir araca çarptı. Kazada, yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi. Kazaya sebebiyet veren hafif ticari aracın sürücüsü ise olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

