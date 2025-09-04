Yola çıkacaklar dikkat! Bu güzergahta çalışma var

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kayseri ve güzergahında yapılmakta olan yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yaparak Kayseri- Pınarbaşı, Hacılar- Erciyes- Develi, Kayseri-Kırşehir, Kayseri-Niğde, Özvatan-Felahiye, Nevşehir-Ürgüp-Kayseri güzergahlarında çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Yola çıkacaklar dikkat! Bu güzergahta çalışma var

 

KAYSERİ (1HA)- 

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kayseri ve güzergahında devam etmekte olan yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Buna göre, Kayseri- Pınarbaşı, Hacılar- Erciyes- Develi, Kayseri-Kırşehir, Kayseri-Niğde, Özvatan-Felahiye, Nevşehir-Ürgüp-Kayseri güzergahlarında yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Buna göre çalışma yapılan yollar şu şekilde;
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. km.'leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Kırşehir yolunun 30-31. km.'leri arasında menfez yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. km.'leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Özvatan-Felahiye yolunun 6-9. km.'leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. km.'leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Kayseri-Niğde yolunun 0-6. km.'leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Kayseri-Niğde yolunun 2-8. km.'leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 53-57. km.'leri arasında yol yapım çalışması olduğunda ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 59-65. km.'leri arasında yol yapım çalışması olduğunda ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Pazar tezgahında çilek ve mevsim meyveleri el yakıyor
Pazar tezgahında çilek ve mevsim meyveleri el yakıyor
Kayserililer Sivas Kongresine Neden Katılmadı?
Kayserililer Sivas Kongresine Neden Katılmadı?
Milletvekili Çopuroğlu, yanan fabrikayı ziyaret etti
Milletvekili Çopuroğlu, yanan fabrikayı ziyaret etti
Kayseri dahil 21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Kayseri dahil 21 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Pınarbaşı Kırsalında 26 Kilometrelik Yol Yenilendi: 110 Milyon TL Yatırım
Pınarbaşı Kırsalında 26 Kilometrelik Yol Yenilendi: 110 Milyon TL Yatırım
YRP'li Ekinci, 'Özel okullarda öğrenim görmek iki ev bedeline ulaşmaktadır'
YRP’li Ekinci, "Özel okullarda öğrenim görmek iki ev bedeline ulaşmaktadır”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!