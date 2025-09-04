Yola çıkacaklar dikkat! Bu güzergahta çalışma var

KAYSERİ (1HA)-

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kayseri ve güzergahında devam etmekte olan yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Buna göre, Kayseri- Pınarbaşı, Hacılar- Erciyes- Develi, Kayseri-Kırşehir, Kayseri-Niğde, Özvatan-Felahiye, Nevşehir-Ürgüp-Kayseri güzergahlarında yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Buna göre çalışma yapılan yollar şu şekilde;

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. km.'leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Kırşehir yolunun 30-31. km.'leri arasında menfez yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. km.'leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Özvatan-Felahiye yolunun 6-9. km.'leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. km.'leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Kayseri-Niğde yolunun 0-6. km.'leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Niğde yolunun 2-8. km.'leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 53-57. km.'leri arasında yol yapım çalışması olduğunda ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 59-65. km.'leri arasında yol yapım çalışması olduğunda ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.