Yola çıkacaklar dikkat! Kayseri ve güzergahında yol yapım çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kayseri ve güzergahında devam etmekte olan yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Buna göre;

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62 . kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri arasında 09.04.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.