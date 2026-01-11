  • Haberler
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Meteorolojinin Kayseri için yapmış olduğu 'sarı' kodlu uyarı sonrası yola çıkacak vatandaşların araçlarını hava koşullarına uygun olarak hazırlamaları konusunda hatırlatmada bulunarak Göksun, Gürün ve Pınarbaşı yollarının tipi olması halinde trafiğe kapatılabileceğini açıkladı.

Yola çıkacaklar dikkat: Kayseri'ye 'sarı' kodlu uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü; akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurun, yüksek kesimlerde kuvvetli kar ve tipi görüleceğini tahmin ederek 'sarı' kodlu uyarıda bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü de Meteorolojinin açıklamaları doğrultusunda yola çıkacak vatandaşların araçlarını yol ve hava koşullarına uygun hale getirmeleri, zincir kullanmaları konusunda vatandaşlara hatırlatmada bulundu.

Bunun yanı sıra tipi nedeniyle Göksun, Gürün ve Pınarbaşı yollarının da geçici olarak trafiğe kapatılmasının da söz konusu olduğu belirtildi.

Haber Merkezi

