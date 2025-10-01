Yola çıkacaklar için Kayseri ve güzergahında çalışma yapılan yollar

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kayseri ve güzergahında devam etmekte olan yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Buna göre, Kayseri-Kırşehir, Kayseri-Pınarbaşı, Özvatan-Felahiye, Hacılar-Erciyes-Develi, Kayseri-Niğde, Nevşehir-Avanos-Kayseri ve Nevşehir-Ürgüp-Kayseri güzergahlarında yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Buna göre çalışma yapılan yollar şu şekilde;

Kayseri-Kırşehir yolunun 30-31.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Özvatan-Felahiye yolu8un 6-9.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Niğde yolunun 2-8.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Nevşehir-Avanos-Kayseri yolunun 53-57 km.leri arasında yol yapım çalışması olduğunda ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 60-65.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.