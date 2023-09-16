Yola düşen sebzelerini alacakken araç çarpan sürücü ağır yaralandı

Kaza, sabah saat 09:30 sularında Alışveriş Merkezi önündeki alt geçitte meydana geldi. Sebze yüklü 38 JP 155 plakalı kamyonet sürücüsü seyir halindeyken mahsulleri yola savruldu. Kamyonet sürücüsü yere düşen sebze ve meyveleri almak için araçtan indi. Kamyonet sürücüsünü fark etmeyen 38 KN 336 plakalı araç sürücüsü ise sebze ve meyvelerini toplamaya çalışan kamyonet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın hızıyla savrulan adam kazada ağır yaralandı. Diğer yandan kamyonet sürücüsüne çarpan kişi ise kazada yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerini bildirdi. İki araç sürücüsü de olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.