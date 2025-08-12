Yolcu otobüsünde 230 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi
Kayseri'de Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol çalışması neticesinde durdurulan yolcu otobüsünde 230 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, Çay ve Tütün Tespit Köpek Unsuru, Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Pınarbaşı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda; Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi'nde yapılan yol kontrol faaliyeti esnasında kimlik sorgusu için durdurulan yolcu otobüsünde Çay ve Tütün Tespit Köpeği ile yapılan kontrolde; 230 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.