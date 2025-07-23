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Yolcu otobüsünde 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'de Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol faaliyeti esnasında bir yolcu otobüsünde 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığınca Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Yol Kontrol Noktasında yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet esnasında çay ve tütün köpeğinin yolcu otobüsüne tepki vermesi sonucu toplam 750 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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