Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan şahsın yargılanmasına devam edildi

Kayseri şehir girişinde bulunan uygulama noktasında 27 Temmuz 2025 tarihinde Mersin’den gelirken durdurulan bir yolcu otobüsünde polis ekipleri güvenlik kontrolü yaptı. İddiaya göre panikleyerek dikkatleri üzerine çeken V.K. otobüsten indirildi. İnerken üzerinden bir şey attığı şeyin uyuşturucu olduğunu anlayan polis ekipleri şahsın koltuğunun üstünde bulunan çantadan da uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan V.K. daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. olay nedeniyle açılan davanın son duruşmasında tanıklar dinlendi. Mahkemede konuşan sanık V.K., “Üzerimdeki maddeyi otobüsten inerken ben teslim ettim” dedi. Duruşma savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.