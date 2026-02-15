  • Haberler
  • Asayiş
  • Yolcu otobüsüyle kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Melikgazi ilçesi Kayseri batı girişinde yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda bulunan kavşakta meydana geldi. Bir Sivas formasına ait K.D. yönetimindeki yolcu otobüsü ile O.K.‘nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri otobüsteki yolcuları tahliye etti.  Kazada kamyonet sürücüsü, otobüs şöförü ve muavin ile 2 yolcu yaralandı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

