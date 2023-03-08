Yolcularının öldürdüğü taksici defnedildi

 Kayseri'de yolcularının öldürüldüğü taksi şoförü Mustafa K.(25) öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. 

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  • 08.03.2023 15:53
  • Güncelleme: 08.03.2023 15:53
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Yolcularının öldürdüğü taksici defnedildi

Dün gece Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, şehir merkezinde taksisine yolcu alan Mustafa K.(25), iddiaya göre arka koltukta oturan yolcuları tarafından başından kısa namlulu silah ile vurdu. Şoförün vurulmasının ardından ticari taksi yol kenarında bulunan bir binanın bahçesine girerek durdu. Olayın zanlısı yolcular taksiden inerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde taksi şoförü Mustafa K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Taksi şoförünün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için arama soruşturma başlattı. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen taksicinin cenaze namazı Kayseri Asri Mezarlık içerisinde bulunan Hulusi Akar Camii’nde kılındıktan sonra Argıncık mezarlığına defnedildi.

1ha

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