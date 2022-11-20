Yolcunun dikkati faciayı önledi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı. Motor kısmından çıkan dumanı fark eden yolcuların şoförü uyarmasıyla faciadan dönülürken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde Merkez’den Mimsin Mahallesi’ne sefer yapan 38 AB 273 plakalı halk otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Arka tarafta oturan bir yolcu, dumanı fark edince şoförü uyardı. Şoför otobüsü güvenli bölgeye alarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevler otobüsün tamamını sararken, polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Otobüste çıkan yangının tamamen söndürülmesinin ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

Yanan otobüste bulunan yolculardan Tolga Arslan, “Biz orta taraftaydık. Arka tarafta oturan bir vatandaş dumanı fark etti, şoföre seslendi. Şoför aracı sağa çekerek tahliye etti. Ondan sonra otobüs alev aldı” dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.