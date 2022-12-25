Yolda 9 köpeğin arasında kalan vatandaşın yaşadığı dehşet kamerada

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yolda yürüyen bir vatandaşa başıboş köpekler saldırdı. 9 köpeğin arasında kalan ve ceketiyle köpeklere karşı koymaya çalışan vatandaşın dehşet dolu anları saniye saniye kameralara yansıdı. Mahalleli ise köpek saldırılarına karşı ellerinde değneklerle dışarıda dolaşıyor.

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  • 25.12.2022 13:49
  • Güncelleme: 25.12.2022 13:49
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Yolda 9 köpeğin arasında kalan vatandaşın yaşadığı dehşet kamerada
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde yolda yürüyen bir vatandaşa başıboş köpekler saldırdı. 9 köpeğin arasında kalan ve ceketiyle köpeklere karşı koymaya çalışan vatandaşın dehşet dolu anları saniye saniye kameralara yansıdı. Mahalleli ise köpek saldırılarına karşı ellerinde değneklerle dışarıda dolaşıyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Suvermez Mahallesi’nde yolda yürüyen Hüsamettin Özkul’a başıboş köpekler saldırdı. Bir anda sayıları 9’u bulan köpeklerin arasında kalan Özkul, ceketini çıkartarak köpeklere karşı koymaya çalıştı. O sırada yoldan geçen bir vatandaş da Özkul’a yardım ederek köpekleri uzaklaştırırken, dehşet dolu anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mahalle Muhtarı Adem Özdemir, köpeklerin tehlike saçtığını ve çocukların okula gidemediğini söyleyerek, "Sabah saatlerinde vatandaşımızın birisine köpekler saldırmış. Götürüyorlar köpekleri aşılıyorlar, küpeliyorlar, getirip geri bırakıyorlar. Bu köpekler havaların soğumasıyla, sis de olunca daha saldırgan oluyorlar. Bunların götürülüp barınaklara bırakılmasını istiyoruz. Çocuklar okula gidemiyor" dedi.

"Vatandaş gelmeseydi beni parçalayacaklardı"

Saldırıya uğrayan Hüsamettin Özkul ise yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı:

"Sabah evimden çarşıya geliyordum. Biranda köpeklerin saldırısına uğradım. Beni buraya yatırdılar. Eğer vatandaşımız gelmeseydi beni parçalarlardı. Arkamdan bir tanesi saldırdı, bacağımı yaraladı. Acile gittik, orada tedavimi oldum. Köyümüzde vatandaşlar çocuklarını okula götüremiyor. Biran önce köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Çocuklarımızı çarşıya, pazara gönderemiyoruz. O köpekler bir çocuğu yatırsa ne yaparlardı?"

Öte yandan mahalleli ise başıboş köpeklerden korunmak için mahallede değnekle geziyor. Mahalle sakinleri, köpek saldırılarına karşı koyabilmek için dışarıya değnekle çıktıklarını söyledi.

İHA

Kayseri Gündem
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