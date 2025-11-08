  • Haberler
Jandarma, yolda kalan araçlar için yapılması gerekenler konusunda önemli uyarılarda bulundu. Reflektörün doğru mesafeye konulmasının yolda kalan araç için hayati bir erken uyarı sistemi olduğu vurgulandı.

Yolda kalan araçlar için güvenlik önerisi: Reflektör mesafesi

Trafikte bazı kazalar yolda kalan araçların fark edilmemesi ile yaşanabiliyor. Bu şekilde de kaza zinciri oluşuyor ve maddi hasarın yanı sıra yaralanmalı, ölümlü kazalar meydana gelebiliyor. Bu gibi durumların önüne geçmek için de özellikle karanlık havalarda reflektörün doğru mesafeye konması hayati önem taşıyor. Jandarma ise yaptığı uyarıda, “reflektör tak, görünür ol, güvende kal” vurgusu yaptı.

Yapılan açıklamada ise, “Doğru mesafeye konulan reflektör, yolda kalan aracınız için hayati bir erken uyarı sistemidir” denildi.

REFLEKTÖR MESAFESİ NASIL OLMALIDIR?

“Reflektör, taşıtın ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye düşürmemek için şehir içi yollarda 30 metre, şehirler arası yollarda ise 150 metre mesafeye konulmalıdır.”

