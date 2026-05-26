Yolda şiddet gören kadına yardım etmek isteyen iki kardeş bıçaklandı
Talas İlçesinde darp edilen kadını kurtarmaya çalışan F.K ile kardeşi F.K. bıçakla yaralandı.
Olay 23.00 sıralarında Talas İlçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre F.K ile kardeşi F.K. cadde üzerinde erkek tarafından darp edilen kadını ayırmaya çalıştı.
Tarafları ayırmaya çalışan kardeşler erkek şahıs tarafından bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erkek şahıs kadınıda yanına alarak araçla kaçarken, yaralı kardeşler ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.