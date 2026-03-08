Yoldaki çukurdan dolayı aracı hasar gören vatandaşın hasarından kim sorumlu?

Vatandaşlar; yoldan kaynaklı çukur, kayma ve levha eksikliği gibi sebeplerle tek taraflı bir kazaya karıştıklarında ya da araçlarında bir hasar meydana geldiğinde, bu durumun yoldan kaynaklandığını kanıtladıkları takdirde ilgili kurum ve belediyeden hasar ücretini talep edebilirler.

Son zamanlarda tek taraflı kaza davalarının geldiğini belirten Hukukçu Umut Can Güzel, “Daha önce vatandaşımızın karıştığı tek taraflı bir kazada, vatandaşımız ilgili belediyeye dava açmış; Danıştay 15. Dairesi de davada ilgili belediyenin yüzde 60, vatandaşın ise yüzde 40 kusurlu olduğunu kabul ederek vatandaşa maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar vermiştir. Bir vatandaşımız tek taraflı kazaya karıştığı zaman yapması gereken ilk şey, 112’yi arayarak ilgili kolluk birimlerine haber vermektir. Bu haberden sonra vatandaşımız aracını güvenli bir konuma çekmeli, fotoğraflamalı, videoya almalı ve kolluk birimini beklemelidir. Kolluk birimi geldikten sonra yapacağı en önemli şey, kaza tespit tutanağını düzenlemektir. Bu kaza tespit tutanağında; fotoğraflar, kazanın oluş şekli, yeri, saati ve kazanın tahmini nedeni bulunmalıdır. Kazanın nedeni belirlendikten sonra vatandaşımız, tek taraflı karıştığı kazalarda doğal olarak yüzde 100 kusurlu bulunuyor. Yüzde 100 kusurda başkasının kusuru nasıl olabilir? Belediyeler veya Karayolları; yolun yapımından, bakımından veya mevsim şartlarından kaynaklı eksiklikler içerisinde bulunabilir. Bu eksikliklerden dolayı vatandaşlarımız, tek taraflı karıştığı kazalarda belediyelere ve karayollarına maddi-manevi tazminat davası açabilir. Bu davayı açmak için en önemlisi, belediyenin veya Karayolları'nın yoldan kaynaklı bir kusurunun ortaya konulmuş ve bunun kanıtlanmış olmasıdır. Mesela vatandaşımız bir kazaya karıştı; yolun yapımından kaynaklı teknik bir hata var, levha eksikliği var veya mevsim şartlarından kaynaklı bakım eksikliği var. Bu durum; yolda buzlanma olması, yolun tuzlanmaması, teknik bir konu olması, virajın yeterli eğimde tasarlanmaması veya levha eksikliği şeklinde olabilir. Vatandaşımız bu eksiklikleri kanıtladığı zaman, sorumluluk kimdeyse o birime (belediyeye veya Karayolları'na) dava açabilir. Şimdi, yolda oluşan çukurlarda vatandaşımızın tekerleri patlayabiliyor veya vatandaş kazaya karışabiliyor. Tabii ki bu durumlarda, belediyenin sorumluluğundaysa belediyeye, değilse Karayolları'na davasını açabiliyor. Ancak bunu kanıtlaması gerekiyor. Yolda oluşan çukurun tahmini doğal bir durumdan mı oluştuğunu, uzun bir süredir orada mı olduğunu ve kazaya sebebiyet verip vermediğini kanıtlaması gerekiyor. Bunu kanıtlamasının en önemli yolu da kolluk biriminin tuttuğu kaza tespit tutanağıdır. Kaza tespit tutanağını tutan kolluk birimi, olayın oluş şeklini detaylı şekilde tutanağa yazar, orada belirtir ve fotoğraflar. Kusuru belediyeye veya Karayolları'na atmak isteyen vatandaşımızın bunu kanıtlaması gerekiyor” şeklinde konuştu.