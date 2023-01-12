Yoldan çıkan otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yoldan çıkan otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

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  • 12.01.2023 12:30
  • Güncelleme: 12.01.2023 13:18
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Yoldan çıkan otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yoldan çıkan otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 58 TV 679 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra caminin duvarına çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Otomobil sürücüsü kadında gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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