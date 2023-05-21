Yoldan çıkıp ters döndü: 5 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinden yoldan çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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  • 21.05.2023 14:51
  • Güncelleme: 21.05.2023 14:51
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Yoldan çıkıp ters döndü: 5 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gürün ilçesinden yoldan çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ziyarettepe mevkiinde meydana geldi. B.K. idaresindeki 06 YS 029 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü. Kazada, sürücü ile araç içerisinde bulunan N.Ö., H.K., A.K. ve İ.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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