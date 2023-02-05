Yollar temizlendi, çocuklar karın keyfini çıkardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin kırsal ve yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı ile mücadelesini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürerek, kentte kapalı kırsal mahalle yolu bırakmadı. Büyükşehir ekipleri mahalle yollarını açarken, çocuklar da karın keyfini çıkardı.

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  • 05.02.2023 13:09
  • Güncelleme: 05.02.2023 13:55
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Yollar temizlendi, çocuklar karın keyfini çıkardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin kırsal ve yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı ile mücadelesini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürerek, kentte kapalı kırsal mahalle yolu bırakmadı. Büyükşehir ekipleri mahalle yollarını açarken, çocuklar da karın keyfini çıkardı.

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 156 araç ve 328 personel ile kardan kapanan yolları açma faaliyetleri yürüten ekipler, çift vardiya uygulaması ile karla etkin mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Tomarza ilçesinde 30, Bünyan’da 12, Talas’ta 3, Yahyalı’da 5, Develi’de 20, Sarız’da 20 ve Pınarbaşı’nda 22 mahalle olmak üzere toplam 112 mahalleyi yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açtı.

Öte yandan Büyükşehir’in ekipleri karla mücadele ederken, çocuklar da karın keyfini çıkardı. Ekiplerin Pınarbaşı ilçesi Büyük Potuklu mahallesinde, yolları temizlediği sırada çocukların da karın tadını çıkardığı görüldü. Çocukların poşet ile yaptıkları ve renkli görüntülere sahne olan kayak keyfi, amatör kameralara yansıdı. Ekiplerin, 7 gün 24 saat esasına göre yoğun çalışması sonucu şehir merkezi ve kırsalda kapalı yol bırakmazken, ekipler yol genişletme ve temizleme çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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