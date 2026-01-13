  • Haberler
Yollarda buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi

Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrası çevre il ve ilçelerle ulaşımı sağlayan bazı yollarda yoğun buzlanma meydana geldi.

Gece saatlerine kadar etkili olan kar yağışı sonrası Kayseri’nin yüksek kesimlerinde ve şehirler arası yollarda buzlanmalar meydana geldi. Araç sürücüleri, yollarda gerekli temizleme ve tuzlama yapılmaması nedeniyle yollarda buzlanma oluşması sonucu zorluk yaşadı. Buzlanma nedeniyle sabah saatlerinde Kayseri - Nevşehir ve Kayseri - Ankara karayolunda bir çok kaza meydana geldi.

Haber Merkezi

