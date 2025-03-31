Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için ilk imza Sarız'dan
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, bayramlaşma programı kapsamında CHP Sarız İlçe Örgütü bir araya geldi. Bayramlaşmanın ardından yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla imza kampanyası başlatıldı.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sarız Belediye Başkanı Faruk Eroğlu ve CHP Sarız İlçe Başkanı Mehmet Aslan, kampanyanın ilk imzalarını atan isimler oldu. İmza kampanyası, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının önündeki engellere karşı bir tepki olarak başlatıldığı belirtilirken partililer "Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz" mesajını verdi.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sarız’dan başlatılan imza kampanyasının sürecin demokrasi ve hukukun üstünlüğü açısından önemli olduğunu vurguladı.