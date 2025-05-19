Yolu kapatıp drift atan sürücüye 73 bin lira ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Yeniköy mahallesi Bostanbaşı sokakta yolu kapatıp drift attılar" konulu paylaşım sonrası harekete geçti. Paylaşıma konu olan araç sürücüsü polis ekipleri tarafından tespit edilerek 73 bin 538 lira para cezası uygulandı. Öte yandan araç sürücüsünün ehliyetine 2 ay el konulurken araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Ayrıca konvoyda bulunan ve yolu kapattığı tespit edilen 14 aracın tescil plakalarına ise ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ suçundan toplamda 13 bin 902 lira para cezası uygulandı.