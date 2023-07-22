Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı

Kaza, Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş bulvar üzerinde seyreden aracın çarpmasıyla savruldu. Kaza sonrası vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Otomobilde hasar oluşurken Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.