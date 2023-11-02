Yolun ortasında 2 köpeği vurdu

Kayseri'nin Develi ilçesinde sokak ortasında tüfekle 2 köpeği acımasızca vuran şahıs yakalandı.

PAYLAŞ
  • 02.11.2023 23:11
  • Güncelleme: 03.11.2023 02:04
Yolun ortasında 2 köpeği vurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde sokak ortasında tüfekle 2 köpeği acımasızca vuran şahıs yakalandı.

Gazi Mahallesi’nde yaşayan bir şahıs yolun ortasında 2 köpeği tüfekle vurdu. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından soruşturma başlatan Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kayseri ili, Develi ilçesi Gazi Mahallesi’nde bir şahsın iki köpeği tüfekle vurduğu olaya ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olayı gerçekleştiren M.A isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır.”

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Filistin'e Özgürlük ABD'ye İncirlik'ten Defol' Konvoyu

'Filistin'e Özgürlük ABD'ye İncirlik'ten Defol' Konvoyu

Kayseri Serbest Bölge yeni yatırımlarla daha güçleniyor ve daha da büyüyor

Kayseri Serbest Bölge yeni yatırımlarla daha güçleniyor ve daha da büyüyor

KYK yurtlarında kalan yemekler ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor

KYK yurtlarında kalan yemekler ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor

Kayseri'de fuhuş yapılan 8 ev kapatıldı

Kayseri'de fuhuş yapılan 8 ev kapatıldı

FAO'nun Ankara'daki merkezi önünde Gazze eylemi

FAO’nun Ankara’daki merkezi önünde Gazze eylemi

Başkan Büyükkılıç'tan öğrencilere önemli tavsiyeler

Başkan Büyükkılıç'tan öğrencilere önemli tavsiyeler

Çok Okunanlar
1
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

2
İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

3
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

4
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

5
'Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor'

‘Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor’

6
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kassam Tugayları duyurdu! İsrail'in bir tank taburunu tamamen imha ettik

Kassam Tugayları duyurdu! İsrail'in bir tank taburunu tamamen imha ettik

Talas'ta Arıcılık Kursu açılıyor

Talas’ta Arıcılık Kursu açılıyor

DAHA FAZLA
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0

Yolun ortasında 2 köpeği vurdu

Yolun ortasında 2 köpeği vurdu

Kayserisporlu Baran Ali ve Şamil'e milli davet

Kayserisporlu Baran Ali ve Şamil’e milli davet

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü fazla kaçamadı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü fazla kaçamadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında yapılan yemekler ihtiyaç sahipleri ile paylaşılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında yapılan yemekler ihtiyaç sahipleri ile paylaşılıyor