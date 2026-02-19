Yönetim Danışmanı Mete Taştan: 'Teknolojik olarak gelişmezsek yerimizde patinaj çekeriz'

Yönetim Danışmanı Mete Taştan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Mali Gündem programına katılarak moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Taştan, “Bu ülke 20 yıldır orta gelir tuzağından çıkmaya çalışıyor. Her şeye rağmen mücadele ediyoruz. Teröre rağmen, darbelere rağmen, enflasyona rağmen, dış müdahalelere rağmen sırtımızdaki yükle dağa tırmanıyoruz. Sırtımızdaki yükleri atabilirsek bu dağı koşarak çıkarız. Türkiye önce bölgesinde, sonra kıtasında, ardından dünyada söz sahibi ilk beş ülke arasına girebilir. Türkiye’nin de ekonomisinin de önü açık. Herkes bulunduğu yerde görevini en iyi şekilde yapmalı. Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır. Hiçbir şey üretmeden sadece eleştiri yapmak doğru yerde durmak değildir. Problemler var ama bu problemleri yine biz çözeceğiz. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Başka Türkiye yok” şeklinde konuştu.

Teknolojinin önemini anlatan Taştan, “Dünyada ihracatta Çin, Amerika ve Almanya başı çekiyor. Türkiye de ihracatta rekorlar kırıyor. Ancak bölgemizde savaşlar ve istikrarsızlıklar var. Ukrayna’daki savaş, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar bizim çevremizde yaşanıyor. O yüzden daha fazla çalışmak, daha güçlü olmak zorundayız. Teknolojik olarak gelişmezsek yerimizde patinaj çekeriz” şeklinde konuştu.