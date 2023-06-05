Yöre halkı ekmeğini sazlıktan kazanıyor

Tatlı ve tuzlu ekosistemi aynı anda bünyesinde barındıran Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı'nda yetişen kamışlar son yıllarda, hem yöre halkına geçim kaynağı hem de ülke ekonomisine ciddi oranda gelir sağlayan bir ürün olarak öne çıkıyor.

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  • 05.06.2023 10:59
  • Güncelleme: 05.06.2023 11:34
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Yöre halkı ekmeğini sazlıktan kazanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tatlı ve tuzlu ekosistemi aynı anda bünyesinde barındıran Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı’nda yetişen kamışlar son yıllarda, hem yöre halkına geçim kaynağı hem de ülke ekonomisine ciddi oranda gelir sağlayan bir ürün olarak öne çıkıyor.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan izinle hasat edilen kamışlar kullanım alanlarına göre ayrıştırılıyor. İşlenmesi ve şekillendirilmesi ise el işçiliği ve makine yardımıyla yapılıyor. Budanan ve kurutulan kamışlar kulübe yapımında, bahçe çitlerinde, sal yapımında, çatı yapımında, baraka duvarı, kumsal şemsiyesi, dekorasyon ürünleri ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. Avrupa ülkelerine başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen kamışlar yöre halkına önemli bir iş istihdamı sağlarken, ülkemize de sağladığı ekonomik değer açısından son derece önemlidir.

Yalnızca insanlar için değil alanda yaşayan canlılar için de son derece hayati bir değer olan bu bitkinin korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalar sürdürülmektedir.

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İHA

Kayseri Gündem
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