Yöresel kıyafetler ile yöresel ürünleri tanıttılar

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Nevşehir’de de çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Acıgöl 4 Temmuz İlkokulunda yapılan kutlamalarda öğrenciler coğrafi işaretli ürünleri bölgelerine göre tanıttı. Öğrenciler ürünleri tanıtırken aynı zamanda o bölgenin de kıyafetlerini giydi. Okul arkadaşlarına ürünleri tek tek tanıtan öğrenciler, bölgeler hakkında da bilgiler verdi. Türkiye’nin bölgelere göre coğrafi işaret alan ürünlerinin sergilendiği Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliklerinde öğrencilere ürünlerden de ikram edildi.

Acıgöl 4 Temmuz Ortaokul Müdürü Halit Cenk Yüksel yaptığı açıklamada, “Ekinliklerimizde ülkemizin yedi bölgesinde yetişen ürünler ile, coğrafi işaretli olan ürünleri özellikle tanıtmak istedik. Yapılan etkinliklerde öğrenciler, hangi bölgede ne gibi ürünler yetiştiğini, havasının-ikliminin nasıl olduğunu öğrenerek yerinde göremeseler de burada tanıtımını yaptıkları için mutlular. Öğrencilerimiz ürünleri tanıtırken, bölgelere ait kıyafetler giyerek, yemek kültürünü ve o bölgede yetişen ürünleri anlattılar” şeklinde konuştu.