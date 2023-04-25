Yöresel Ürünler, Bahçe ve Botanik Fuarı Açıldı

25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Yöresel Ürünler ve Bahçe, Botanik Fuarı açıldı.

Dünya Ticaret Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açan fuarda ve 1 Mayıs’a kadar açık olacak fuarda birçok ilden toplamda 150 firma, çeşitli yöresel ürünlerini ve bahçe, botanik ürünlerini müşterilerine sunuyor. Depremzede esnafların çoğunlukta yer alacağı fuarla ilgili bilgiler veren Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı; "Yıllardır organize ettiğimiz Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar alanı’nda bugün itibariyle bahçe, botanik, bahçe malzemeler, fidanlar, fideler, bitki çeşitleri, aynı zamanda yöresel ürünler, hediyelik eşyalar ve depremzede birçok firmaya kucak açtık. İnşallah 1 Mayıs Pazartesi’ne kadar devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı fuar alanımıza bekliyoruz. 85 tanesi yöresel ürün toplamda 150 firmamız var. Malatya’dan gelen bakırcılarımız, Hatay’dan gelen ipekçimiz, birçok ağaç ve fide firmamız var" dedi.

"En uygun fiyat Kayseri’de"

Ürün fiyatlarının piyasa şartlarının altında olduğunun da altını çizen Saçmacı, vatandaşları fuar alanına beklediklerini kaydetti. Saçmacı; "Özellikle bahçe ve botanik tarafında fiyatların piyasa şartlarının çok altında olacağını inceliyoruz. Onun haricinde en doğal yöresel ürünlerde de Türkiye genelinde de fiyatın en uygun Kayseri’de olduğunun garantisini veriyoruz. Hem Kayseri’deki hem de çevre illerdeki bütün vatandaşlarımızı her zamanki gibi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya ticaret Merkezi’ndeki fuar saat 10.00-22.00 arasında misafirlerini ağırlayacak.