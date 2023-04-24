Yöresel Ürünler Fuarı'nda depremzede esnafa destek

Sun Fuarcılık tarafından 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Yöresel Ürünler ve Bahçe, Botanik Fuarı'nda depremzedelere destek olmak amacıyla çoğunlukta depremzede esnaflar yer alacak. Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, 'Böyle bir felakette hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor' dedi.

PAYLAŞ
  • 24.04.2023 17:25
  • Güncelleme: 24.04.2023 17:53
  • 88
Yöresel Ürünler Fuarı'nda depremzede esnafa destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sun Fuarcılık tarafından 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Yöresel Ürünler ve Bahçe, Botanik Fuarı’nda depremzedelere destek olmak amacıyla çoğunlukta depremzede esnaflar yer alacak. Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, “Böyle bir felakette hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.

Dünya Ticaret Merkezi’nde yarın itibariyle ziyaretçilerine kapılarını açan fuarda 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında birçok ilden toplamda 150 firma, çeşitli yöresel ürünlerini ve bahçe, botanik ürünlerini müşterilerine sunuyor. Depremzede esnafların çoğunlukta yer alacağı fuarla ilgili bilgiler veren Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, “Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında bahçe, botanik, peyzaj günleri ve yöresel ürünler günleri hepsi bir arada olacak. Bütün meyve ağaçları ile alakalı fideleri ile alakalı onun haricinde tohumlarla alakalı çeşitlerin hepsi var. İnşallah Kayserili hemşehrilerimizi hem yöresel ürünlere hem de bahçe, botanik günlerine bekliyoruz. Biz yöresel ürünlerde depremzede kardeşlerimize biraz daha ağırlık vermeye çalıştık. Hatay, Antakya, Malatya ve Adıyaman’dan gelen firmalarımız var. Onlara biraz daha ilgi alaka gösteriyoruz. Bazı firmalarımıza taşınma konusunda yardımcı olduk. Buraya getirdik. Konaklamalarını burada sağlıyoruz. Çünkü bu insanlar yıllardır bizim müşterimiz. Başlarına böyle bir felaket geldi. Bu felakette de hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Yöresel ürünler fuarımızda yine Erzurum’dan, Trabzon’dan, Uşak’tan, Malatya’dan, Çorum’dan birçok ilden firmalarımız geliyorlar. O firmalarımız Kayserili hemşehrilerimizle yeniden buluşacaklar. Yöresel ürünlerde 85 tane firmamız var. Bahçe, botanik ve hediyelik eşya ile birlikte toplamda 150 firmamız mevcut. Yöresel ürünler Kayseri’de epeydir olmuyor. Bu sefer bahçe, botanik ile birleştirerek, firmalarımız bütün ihtiyaçları buradan karşılayacak. Bütün vatandaşlarımızı fuara bekliyoruz” şeklinde konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Savunma Sanayi Donanımları Kayseri'de Sergilenecek

Savunma Sanayi Donanımları Kayseri'de Sergilenecek

Prof. Zülfikar Durmuş, NEVÜ İlahiyat Dekanı oldu

Prof. Zülfikar Durmuş, NEVÜ İlahiyat Dekanı oldu

CHP adayı Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

CHP adayı Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

Fevzi Konaç'tan adaylara manidar tavsiye

Fevzi Konaç'tan adaylara manidar tavsiye

ERÜ'de 'Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü ve Çözüm Önerileri' paneli düzenlendi

ERÜ'de 'Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü ve Çözüm Önerileri' paneli düzenlendi

Hacılar'da 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla Kutlandı

Hacılar'da 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla Kutlandı

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Adayı Timuçin: 'Kayseri'yi Cumhur İttifakı ile 10-0 alacağız'

Milletvekili Adayı Timuçin: “Kayseri’yi Cumhur İttifakı ile 10-0 alacağız”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumartesi günü Kayseri'ye geliyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumartesi günü Kayseri’ye geliyor

DAHA FAZLA
1 haftada 12 bin 562 şahıs sorgulandı

1 haftada 12 bin 562 şahıs sorgulandı

Motorine beklenen indirim kesinleşti

Motorine beklenen indirim kesinleşti

Irmağa düşen köpeği ekipler kurtardı

Irmağa düşen köpeği ekipler kurtardı

23 yıl hapis cezası bulunan firari kovalamaca sonucu yakalandı

23 yıl hapis cezası bulunan firari kovalamaca sonucu yakalandı

Yöresel Ürünler Fuarı'nda depremzede esnafa destek

Yöresel Ürünler Fuarı'nda depremzede esnafa destek