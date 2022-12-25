Yöresel Ürünler Günleri'nde hediye yağmuru

Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen, yılın son Kayseri Yöresel Ürünler Günleri’nde alışveriş yapan müşterilere çekilişsiz, kurasız hediye veriliyor. Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, “Yılbaşı etkinliği nedeniyle alışveriş yapan Kayserili hemşehrilerimize hediye veriyoruz “ dedi.

Dünya Ticaret Merkezi’nde dün itibariyle ziyaretçilerine kapılarını açan Yöresel Ürünler Günleri 1 Ocak saat 21.00’a kadar sürecek. Fuarda 100’ü başka illerden olmak üzere toplamda 130 firma, çeşitli yöresel ürünlerini müşterilerine sunuyor. Diğer fuarlardan farklı olarak Sun Fuarcılık bu yılın son fuarında ziyaretçilerini hediyelerle karşılıyor. Fuarı ziyaret ederek, 250 TL ve üzeri alışveriş yapan vatandaşlara elektronik tırnak bakım seti, bin TL ve üzeri alışveriş yapan vatandaşlara saç şekillendirici, bin 500 TL ve üzeri alışveriş yapan vatandaşlara yumurta pişirici ve son olarak 2 bin TL ve üzeri alışveriş yapan vatandaşlara da elektronik baskül hediye edilecek. Vatandaşları yılın son Yöresel Ürünler Günleri’ne davet eden Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı; “Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’ndeki 2022 yılının son Yöresel Ürünler Fuarı etkinliğinde dün başladı ve 1 Ocak 21.00’a kadar açık olacağız. Yine Türkiye’nin dört bir yanından 100’e yakın firma burada Kayserili hemşehrilerimize hizmet etmek ve yöresel ürünleri burada tattırmak için yine buradalar. Her fuardan farklı olarak, bu fuarımızda yılbaşı etkinliği nedeniyle alışveriş yapan Kayserili hemşehrilerimize hediye veriyoruz. Çekilişsiz, kurasız alışveriş yapan bütün müşterilerimize yumurta pişirme makinenden, saç şekillendiricisine ve basküle varıncaya kadar hediyeler veriyoruz. Bütün Kayserili hemşerilerimizi Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’na bekliyoruz. 250 TL alt limit var. Bin, bin 500 ve 2 bin TL’lik alışverişlerde farklı hediyeler var. Çekilişsiz, kurasız anında hediyeleri teslim ediyoruz. Kayserili hemşerilerimizin Yöresel Ürünler Fuarı’na ilgi, alakaları son derece mutlu edici. Kayserili hemşerilerimizi fuarımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.