Yorgunluk ve öfke nöbeti tiroid habercisi olabilir

Triod bezinin çok çalışması sinirlilik, uyku sorunları, kilo kaybı gibi etkiler gösterirken az çalışması da yorgunluk, kas güçsüzlüğü gibi belirtiler gösterebiliyor. Uzmanlar, bu durumun ilaçla veya ameliyatla tedavi olabileceğini belirtiyor.

Tiroid, boynun ön kısmında, Adem elmasının hemen altında yer alan, kelebek ya da kalkan balığı şeklindeki bir bezdir. Metabolizmayı düzenleyen, vücut ısısını kontrol eden ve enerji dengesini sağlayan tiroid bezi çeşitli hormonlar salgılar. Özellikle tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) hormonları, hücrelerin enerji üretiminden büyüme ve gelişime kadar birçok hayati fonksiyonun düzenlenmesinde rol oynar.

Tiroid bezinin aşırı çalışması; sinirlilik, uyku sorunları, kilo kaybı, terleme, ısıya karşı hassasiyet ve göz tahrişi gibi belirtilere yol açarken, tiroid bezinin yetersiz çalışması yorgunluk, yavaş kalp atışı, yoğun adet kanamaları, ses kısıklığı, soğuğa karşı hassasiyet, kas güçsüzlüğü ve saçlarda kırılganlık gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Uzmanlar, bu tür belirtilerde mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini ve gerekiyorsa tedaviye başlanmasının muhtemel olduğunu vurguluyor.

Haber Merkezi

