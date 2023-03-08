Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Kayseri'de söyleşiye katılan Japon Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki,  Kayseri'de şiddetli deprem beklemediklerini ve Kayseri halkının sakin olması gerektiğini söyledi.

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  • 08.03.2023 21:11
  • Güncelleme: 08.03.2023 21:11
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Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

 Yüksek Mimar, Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Kayseri’de ‘Deprem ve İki Ülke: Japonya ve Türkiye’ konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. 1HA'ya konuşan Moriwaki, 
Kayseri’de şiddetli depremlerin olmayacağını düşündüğünü söyledi. Yüksek Mimar, Yüksek İnşaat Mühendisi Moriwaki, “Bundan sonra Türkiye için hep beraber ortak olmak lazım. Öncelikle depremin bu durumunu unutmamak lazım. Kayseri’deki insanlar rahat olabilir. Bana göre Kayseri’de çok büyük deprem beklenmiyor, ancak dün yaşanan depremler gibi olabilir” ifadelerini kullandı. 

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise, “Bu bilimi oturtmamız lazım. Hocamızın söylediği gibi Kayseri farklı bir şekilde tehlike arz eden bir şehir değil. Her ne olursa olsun bizim deprem bilincini oluşturmamız, konutlarımızı daha sağlam yapmamız gerekiyor. Moriwaki hocamız 'Japonya’da deprem olduğu zaman insanları evine davet ediyoruz, dışarıdayken kafalarına bir şey düşmemesi için. Sizler deprem olduğu zaman dışarıya davet ediyorsunuz' dedi. İnşallah bu teknolojiyi uygulayarak tüm dünyada kalıcı konutlar yapılırken de güvenli konutlar yapılır” diye konuştu. 

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er de, “Japonya ve Türkiye iki farklı ülke ancak sıcaklığı anlamında birbirine benzeyen ülkelerdir. Ayrıştığımız konu ise depreme bakış açımızdır. Biz açıkçası bu programı düzenlerken Yoshinori’den Japonya ve Türkiye arasında depreme bakış açısının farklılıklarını dinlemek istedik. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kayseri’de belli ölçülerde depremler oluyor, endişe ve panik havası var. İşin uzmanından gerekli açıklamaları duyduk. Sağduyulu hareket edersek gelecekte bu coğrafya depreme alışacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

1ha

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