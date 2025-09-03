  • Haberler
  • Gündem
  • YouTube, Türkiye'de en çok internet tüketen platform oldu

YouTube, Türkiye'de en çok internet tüketen platform oldu

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu (BTK) 2025 yılının ilk üç ayını kapsayan, Türkiye'nin Elektronik Haberleşme Sektörü/ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'nu yayınladı. Buna göre Türkiye'nin Youtube'de zamanını geçirdiği açıklandı.

YouTube, Türkiye'de en çok internet tüketen platform oldu
A. Eren GERÇEK
A. Eren GERÇEK

BTK, 2025 yılının ilk üç ayını içeren Türkiye'nin Elektronik Haberleşme Sektörü/ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'nu yayınladı. Rapora göre, Youtube Türkiye'de en çok internet trafiği tüketen mecra olarak açıklandı.  Bu sırayı yüzde 13 ile Instagram, yüzde 5,9 ile Netflix takip ediyor.

Haber Merkezi
A. Eren GERÇEK

Bakmadan Geçme

Melikgazi'de 3 ayrı mahalleye futbol sahası yapılıyor
Melikgazi’de 3 ayrı mahalleye futbol sahası yapılıyor
Kayseri'den Afganistan'a İnsani Yardım
Kayseri'den Afganistan’a İnsani Yardım
Özgürlük Filosu'nda Kayserili Gazze Yolcuları
Özgürlük Filosu'nda Kayserili Gazze Yolcuları
YouTube, Türkiye'de en çok internet tüketen platform oldu
YouTube, Türkiye’de en çok internet tüketen platform oldu
Kayseri'de elektrik bakım onarımı: Bugün de 9 ilçede elektrik kesintisi
Kayseri'de elektrik bakım onarımı: Bugün de 9 ilçede elektrik kesintisi
Kayseri Kültür Yolu'nda Konserlerin Gölgesinde Kalan Söyleşiler
Kayseri Kültür Yolu'nda Konserlerin Gölgesinde Kalan Söyleşiler
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!