YouTube, Türkiye’de en çok internet tüketen platform oldu

BTK, 2025 yılının ilk üç ayını içeren Türkiye'nin Elektronik Haberleşme Sektörü/ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'nu yayınladı. Rapora göre, Youtube Türkiye'de en çok internet trafiği tüketen mecra olarak açıklandı. Bu sırayı yüzde 13 ile Instagram, yüzde 5,9 ile Netflix takip ediyor.