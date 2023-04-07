Yozgat Belediyesi ağaçlara bahar bakımı yapıyor

Yozgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve caddedeki ağaçların budamasını gerçekleştirerek ağaçlara bahar bakımı yapıyor.

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  • 07.04.2023 12:18
  • Güncelleme: 07.04.2023 12:18
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Yozgat Belediyesi ağaçlara bahar bakımı yapıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve caddedeki ağaçların budamasını gerçekleştirerek ağaçlara bahar bakımı yapıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahara hazırlık amacıyla Lise Caddesinde bulunan ağaçların budamasını gerçekleştirdi. Ağaçların fazla büyüyen ve elektrik tellerine değen kısımların kesildiği budama çalışması sırasında ekipler, organize bir şekilde çalışıyor. Budama çalışmasına küçük ağaçlar için 5 metrelik özel aparatları ile yerden budama yapan ekipler, 10-20 metre yüksekliğindeki daha büyük ağaçlar için ise sepetli itfaiye aracı kullanıyor.

Ekipler çalıştıkları cadde veya sokaktaki tüm ağaçların türüne ve yapısına göre uygun şekilde budanmasını gerçekleştiriyor.

Budama sırasında hem güvenlik hem de kent trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için de önlem alınıyor.

İHA

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