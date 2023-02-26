Yozgat Belediyesi'nden konteyner seferberliği

Yozgat Belediyesi, Hatay'ın Hassa ilçesinde yapacağı 92 yeni konteynerin yer planlamasına başladı.

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  • 26.02.2023 14:58
  • Güncelleme: 26.02.2023 14:58
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Yozgat Belediyesi'nden konteyner seferberliği
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Yozgat Belediyesi, Hatay’ın Hassa ilçesinde yapacağı 92 yeni konteynerin yer planlamasına başladı.

Yozgat Belediyesi, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın Hassa ilçesinde kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yapılacak olan konteynerlerin yer planlamasını hazırlıyor.

Depremin ilk gününden itibaren iş makineleri, personel, aşevi, gıda ve giysi yardımlarını bölgeye gönderen Yozgat Belediyesi, kurduğu çadır kentlerin yanı sıra şimdi de kurulacak 92 konteynerin planlamasını yapıyor. Depremden etkilenen Hatay’ın Hassa ilçesinin yeniden inşa edilmesi için çalıştıklarını belirten Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ilçeye belediye tarafından kısa sürede 92 konteynerin kurularak bölgedeki vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Başkan Köse, daha önce kurulan çadır kentlerdeki alt yapı ve enerji çalışmalarının da belediye personelleri tarafından aralıksız sürdüğünü ifade etti. Hassa ilçesinde belediye tarafından kurulan aşevinde 3 bin vatandaşa hizmet verdiklerini de anlatan Başkan Köse, belediye meclis toplantısında Hatay’ın Hassa ilçesini kardeş şehir olarak belirleyeceklerini de belirtti.

İHA

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