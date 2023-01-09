Yozgat Çamlığı Milli Parkı'ndaki gölet kısmen buz tuttu

Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisindeki Cevdet Dündar Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu. Karla kaplanan orman ve göletin bütünleşmesi dron ile görüntülendi.

PAYLAŞ
  • 09.01.2023 09:52
  • Güncelleme: 09.01.2023 09:52
  • 10
Yozgat Çamlığı Milli Parkı'ndaki gölet kısmen buz tuttu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisindeki Cevdet Dündar Göleti’nin yüzeyi kısmen buz tuttu. Karla kaplanan orman ve göletin bütünleşmesi dron ile görüntülendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Yozgat’ta, Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde bulunan Cevdet Dündar Göleti’nin yüzeyi de buz tabakası ile kaplandı. Beyaz ve yeşilin buluştuğu tabiat parkında donan gölet seyrine doyumsuz görüntüler oluştururken, gölet üzerinde kanat çırpan balıkçıllar da eşsiz doğa manzarasına ayrı bir güzellik kattı.

Yozgat’ta hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğünü İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Çetin Uyar, "Yozgat’ta havalar çok soğuk. Göletin yüzeyindeki sular da buz tutmuş durumda, süs havuzlarının suları buz tutmuş durumda. Yozgat çok soğuk, üşüyoruz. Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 5 derece şu anda, hava çok soğuk" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cardoso 5. golünü attı

Cardoso 5. golünü attı

Kayserispor galibiyet alamıyor

Kayserispor galibiyet alamıyor

Efeler Ligi: Develi Belediyespor: 0- Halkbank: 3

Efeler Ligi: Develi Belediyespor: 0- Halkbank: 3

Düğünde rastgele ateş açıldı, 1 kişi ağır yaralandı

Düğünde rastgele ateş açıldı, 1 kişi ağır yaralandı

Oto servisinde yangın çıktı, 10 araç alev alev yandı

Oto servisinde yangın çıktı, 10 araç alev alev yandı

Kayserispor: 2-1 mağlup oldu

Kayserispor: 2-1 mağlup oldu

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

4
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

5
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

6
İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: 'Partimizi daha ileriye taşımak için adayım'

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: “Partimizi daha ileriye taşımak için adayım”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 bin yıllık yeraltı mağaralarında defineci tahribatı

2 bin yıllık yeraltı mağaralarında defineci tahribatı

Ağaç İşleri'nde yüksekten düşen kişi yaralandı

Ağaç İşleri’nde yüksekten düşen kişi yaralandı

DAHA FAZLA
Ağaçtan düşen muhtar yaşamını yitirdi

Ağaçtan düşen muhtar yaşamını yitirdi

Hukukçu Ünalmış, CHP Kayseri İl Başkanlığına aday oldu

Hukukçu Ünalmış, CHP Kayseri İl Başkanlığına aday oldu

Kayseri'de maganda kurşunundan hayatını kaybetti

Kayseri'de maganda kurşunundan hayatını kaybetti

Kayseri'de sis etkili oldu

Kayseri'de sis etkili oldu

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan 'ruhsuz' göndermesi

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan 'ruhsuz' göndermesi