Yozgat'ın ilk ve tek rafting takımı Türkiye Şampiyonasına hazır

Yozgat'ın ilk ve tek rafting takımı olan Çekerek Belediyesi Rafting Takımı, Düzce'nin Cumayeri ilçesi Melen Çayı'nda gerçekleştirilecek Türkiye Rafting Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

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  • 02.05.2023 13:54
  • Güncelleme: 02.05.2023 13:54
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Yozgat'ın ilk ve tek rafting takımı Türkiye Şampiyonasına hazır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın ilk ve tek rafting takımı olan Çekerek Belediyesi Rafting Takımı, Düzce’nin Cumayeri ilçesi Melen Çayı’nda gerçekleştirilecek Türkiye Rafting Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

Çekerek ırmağı üzerine yapılan Türkiye’nin ilk yapay rafting parkurunda, çalışmalarını tamamlayan Çekerek Belediyesi Rafting Takımı, Melen Çayı üzerinde 4-6 Mayıs günlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Rafting Şampiyonasını beklemeye koyuldu. Antrenörleri Abdullah Eraslan yönetiminde çalışmalarını hummalı bir şekilde gerçekleştiren Çekerek Belediyesi Rafting Takımı, Perşembe günü yola çıkacak. Geçen yıl Rize’de düzenlenen şampiyonada erkeklerde ikincilik kadınlarda da üçüncülük elde eden Çekerek Belediyesi Rafting Takımı, bu yıl Türkiye Şampiyonluğuna ulaşmayı istiyor.

Hedeflerin Türkiye Şampiyonluğu olarak belirlediklerini söyleyen Yağmur Ünsal isimli sporcu, “Çekerek Belediyesi Spor Kulübünde rafting yapıyorum. Düzce’de olan milli takım seçmelerine katılacağız. Umarım orada Yozgat’ın ve Çekerek’in adını duyurmak için çalışacağız. Bize destek veren Belediye Başkanımız Eyüp Çakır’a teşekkür ediyoruz. Şampiyonadan derece ile dönmek için çalışıyoruz.” dedi.

Furkan Aydan isimli sporcu ise, “Önümüzde bir Türkiye Şampiyonası var. İlimiz ve ilçemizi temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ayrıca da milli takıma yükselmeyi istiyoruz. Bunun için de çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Çekerek Belediyesi Rafting Takımı antrenörü Abdullah Eraslan da, “Önümüzde 4-6 Mayıs günlerinde Düzce Melen Çayı üzerinde yapılacak Türkiye Şampiyonası var. Biz de sporcularımızla bugüne kadar antrenmanlarımızı gerçekleştirdik. İnşallah başarılı olmak istiyoruz. Antrenmanlarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Perşembe günü yola çıkmayı düşünüyoruz, yarışmalar Cuma günü başlayacak. Orada derece elde edip ilimizi ve ilçemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

İHA

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