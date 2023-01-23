Yozgat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 39 gözaltı

Yozgat merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 41 şüpheliden 39'u yakalandı.

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  • 23.01.2023 13:32
  • Güncelleme: 23.01.2023 13:32
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Yozgat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 39 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 41 şüpheliden 39’u yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat merkezli Kayseri, Kırşehir ve Kırıkkale illerinde uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullananlara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisi ile helikopter destekli 50 ekip ve 250 personelin katıldığı operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şüpheli şahısların ikamet, işyeri, araç ve üstlerinde yapılan aramalarda 150,47 gram Metamfetamin, 170,24 gram esrar, 237 adet sentetik ecza, 141 adet Extacy, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 109 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA

Kayseri Gündem
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