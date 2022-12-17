Yozgat'ta 'Aile Okulu Projesi' ile 4 bin 920 veliye eğitim verildi

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen 'Aile Okulu Projesi' doğrultusunda Yozgat'ta 630 öğretmen tarafından veli-öğrenci ilişkisini güçlendirmek amacıyla şu ana kadar 4 bin 920 veliye 8 kategoride eğitim verildi.

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  • 17.12.2022 11:33
  • Güncelleme: 17.12.2022 11:33
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Yozgat'ta 'Aile Okulu Projesi' ile 4 bin 920 veliye eğitim verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen “Aile Okulu Projesi” doğrultusunda Yozgat’ta 630 öğretmen tarafından veli-öğrenci ilişkisini güçlendirmek amacıyla şu ana kadar 4 bin 920 veliye 8 kategoride eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından velilere yönelik 8 ayrı başlık altında başlatılan "Aile Okulu Projesi" il genelindeki okullarda uygulanmaya devam ediyor. Aile Okulu Projesi çerçevesinde veliler, aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal-duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta bilgilendiriliyor. Bu doğrultuda merkeze bağlı Osmanpaşa İlk ve Ortaokulunda uygulanan Aile Okulu etkinliğine katılan veliler, öğrencilerle etkileşimlerini güçlendirmek amacıyla geri dönüşüm malzemeleri ile takı tasarımı, kitap ayracı, çikolata süslemesi ve boyama gibi birtakım etkinlik gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile eski 3x3 basketbol milli takım oyuncusu, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Öğretim Görevlisi Hüseyin Aksoyak’ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler ve veliler, basketbol ve futbol oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

“Aile ortamındaki iletişimi artırmak istiyoruz”

Proje ile öğrenci ve veliler arasındaki iletişimi güçlendirmek istediklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ülke genelinde yürütülen Aile Okulu Projesi doğrultusunda Yozgat merkeze bağlı Osmanpaşa İlk ve Ortaokulumuzdayız. Burada projemizin amacı velilerimiz ve çocuklarımız arasında etkileşimi geliştirmek, çocuklarımızın sosyal, kültürel, ruhsal ve bedensel gelişimlerine velilerimizin katkılarını daha fazla artırmaktır. Bu anlamda farkındalık oluşturmak, onların aile ortamındaki iletişimlerini ve gelişim süreçlerindeki karşılaştıkları sorunları daha da aza indirerek eğitim ortamlarını iyileştirmeye çalışıyoruz” dedi.

“630 öğretmen eğitim veriyor”

Yozgat genelinde 4 bin 920 velinin eğitimlerden faydalandığını belirten Yazıcı, “Ülkemiz genelinde uygulanan bu projede ilimiz bağlamında 630 öğretmen arkadaşımız projeye dahil olarak velilerimize eğitim vermektedirler. Projenin başlangıcından bu güne kadar 4 bin 920 velimize 8 kategoride eğitim verildi. Bu eğitimler de yoğun bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz bu proje doğrultusunda ilimizdeki tüm velilerimizin bu eğitimden faydalanmalarını sağlamak. Burada da velilerimiz ve çocuklarımız çeşitli konularda etkileşim içerisinde bulunuyorlar ve ortaklaşa bazı tasarım ürünleri gerçekleştiriyorlar. Bu programın hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Biz de çocuklarımıza da faydası oluyor”

Velilerden Sibel Erkoçak ise okulda çocuklarıyla birçok etkinliğe katıldıklarını söyleyerek, “Öğretmenlerimiz çocuklarımızın yanı sıra bizlere de öğretici faaliyetler gösteriyorlar. Öğretmenlerimizin bize verdiği projeyi çocuklarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bize de çocuklarımıza da çok faydası oluyor” ifadelerine yer verdi.

İHA

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