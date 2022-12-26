Yozgat'ta 113 tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ta bir şüphelinin üzerinden tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 103 sikke ve 10 obje ele geçirildi.

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  • 26.12.2022 13:13
  • Güncelleme: 26.12.2022 13:13
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Yozgat'ta 113 tarihi eser ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta bir şüphelinin üzerinden tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 103 sikke ve 10 obje ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı hakkında istihbarat aldı. Alınan istihbaratın ardından Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli dönemlere ait 103 sikke ve 10 obje ele geçirildi.

M.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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