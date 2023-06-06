Yozgat'ta 150 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Yozgat'ta bu yıl hac ibadetlerin yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gidecek ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı.

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  • 06.06.2023 09:36
  • Güncelleme: 06.06.2023 09:36
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Yozgat'ta 150 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta bu yıl hac ibadetlerin yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gidecek ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı.

Kutsal topraklara gidecek hacı adayları, yakınları ve çok sayıda vatandaş sabah saatlerinde Bilal Şahin Külliyesinde bir araya geldi. Hacı adaylarının uğurlanması öncesinde İl Müftüsü Ali Gülden tarafından okunan duaların ardından hacı adayları, helallik alarak toplanma yeri olan Ankara’ya hareket etti. Ankara´dan da havayoluyla Mekke´ye gidecek olan hacı adayları duygusal anlar yaşadı.

Uğurlama törenine katılan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek, “Mübarek topraklardan ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için dua etmelerini bekliyoruz. Hac farizasını güzel bir şekilde tamamlamalarını, sağ salim ülkemize dönmelerini temenni ediyorum." dedi.

Toplamda il genelinde 300 hacı adayı kutsal topraklara gideceği belirtildi.

İHA

Kayseri Gündem
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