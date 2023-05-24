Yozgat'ta 16 üniversite görücüye çıktı

Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde 16 üniversitenin katılımıyla Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi.

Celal Atik Spor Salonu’nda düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı’nın açılışı, Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. 16 üniversiteyi bünyesinde barındıran Anadolu Üniversiteler Birliği, Yozgat’ta tercih döneminde olan lise öğrencilerine verdikleri eğitim hakkında bilgilendirmede bulundu.

Fuarın açılışında konuşan Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 16 üniversitenin bir araya geldiğini ve yaklaşık 2,5 yıldır bu faaliyetleri sürdürdüklerini söyledi.

Gençlerin ileriye dönük mesleki kariyer planlamalarına katkı sağlamak istediklerini belirten Altun, “Çünkü onlar bizim geleceğimiz ve bu konularda da biz elimizden geldiği kadar üniversitelerimizi anlatmak için burada bulunuyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından üniversitelerin stantları gezilerek bilgi alındı.